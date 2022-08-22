Каземиро прибыл на домашний стадион «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник Каземиро прибыл на «Олд Траффорд» — домашний стадион «Манчестер Юнайтед».

В социальных сетях появилось видео, где футболист в окружении толпы фанатов следует в сторону стадиона.

Каземиро уже прошёл медобследование для «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, сумма трансфера из мадридского «Реала» составит порядка €60 млн. Футболист будет получать в английской команде €413 тыс. в неделю.

30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе сливочных он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

Ранее Каземиро объяснил причины ухода из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».