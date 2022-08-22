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Каземиро объяснил причины ухода из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Реала» Карлос Каземиро, перешедший в «Манчестер Юнайтед», попрощался с испанским клубом.
Каземиро объяснил причины ухода из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru
  • © Fran Santiago

«Я чувствую, что мой долг исполнен, я очень счастлив, вспоминая всё, что пережил здесь. Когда я покидал Сан-Паулу в январе 2013 года, то сказал себе, что собираюсь отдавать все силы на тренировках. С этим настроем я встречаю то, что меня ждёт. И я иду навстречу новым вызовам, новому клубу, новой культуре и очень волнуюсь», — приводит слова Каземиро Marca.

По информации СМИ, футболист будет получать в английской команде €413 тыс. в неделю. Сумма трансфера составит порядка €60 млн. Контракт подписан на четыре года с опцией продления на один сезон.

30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе сливочных он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

Ранее бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о переходе Каземиро в клуб из мадридского «Реала».

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