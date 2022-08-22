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Тищенко оценил шансы Усика в бою с Фьюри

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Победитель Олимпийских игр 2016 года россиянин Алексей Тищенко оценил шансы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика в поединке с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.
Тищенко оценил шансы Усика в бою с Фьюри
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel

«Есть ли у Усика шансы победить? Есть, конечно. Я думаю, примерно равные шансы на победу. Усик в техническом плане более подготовлен. Он более техничный, грамотный и умный боксёр», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Усик может победить Фьюри за счёт подвижности и чувства дистанции.

Поединок между украинцем и британцем Энтони Джошуа прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей. Усик защитил четыре чемпионских титула — по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, добавив к ним вакантный по версии The Ring.

Ранее сообщалось, что поединок между Фьюри и Усиком может пройти 17 декабря.

 

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