Тищенко оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Победитель Олимпийских игр 2016 года россиянин Алексей Тищенко оценил шансы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика в поединке с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Есть ли у Усика шансы победить? Есть, конечно. Я думаю, примерно равные шансы на победу. Усик в техническом плане более подготовлен. Он более техничный, грамотный и умный боксёр», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Усик может победить Фьюри за счёт подвижности и чувства дистанции.

Поединок между украинцем и британцем Энтони Джошуа прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей. Усик защитил четыре чемпионских титула — по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, добавив к ним вакантный по версии The Ring.

Ранее сообщалось, что поединок между Фьюри и Усиком может пройти 17 декабря.