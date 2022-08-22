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Теннисист Зверев официально снялся с US Open — 2022

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Ассоциация тенниса США (USTA) официально подтвердила, что немецкий теннисист Александр Зверев не сыграет на US Open — 2022.
Теннисист Зверев официально снялся с US Open — 2022
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, что Зверев порвал три боковые связки после падения в полуфинале «Ролан Гаррос». 7 июня теннисист перенёс операцию на голеностопе.

В основной сетке US Open Зверева, занимающего второе место в рейтинге ATP, заменил американец Стефан Козлов.

Турнир US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев готов к US Open и может хорошо на нём выступить.

 

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