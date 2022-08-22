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Тарпищев считает, что Медведев готов к выступлению на US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев готов к US Open и может хорошо на нём выступить.
Тарпищев считает, что Медведев готов к выступлению на US Open
  • Gettyimages.ru
  • © Frey/TPN

«По игре Даня выглядел на турнире нормально, кроме подачи. Проиграл полуфинальный матч за счёт того, что неровно подавал и был низкий процент первой подачи», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что по игровым качествам Медведев в целом выглядел неплохо и много выигрывал. ПО его словам, нет ничего страшного, что россиянин не смог выйти в финал в Цинциннати.

«Он готов к Открытому чемпионату США и может хорошо там выступить, абсолютно, был бы только удачный жребий», — заключил Тарпищев.

Напомним, что в полуфинале одиночного разряда в Цинциннати, Циципас обыграл Медведева со счётом 7:6(6), 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Турнир US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира немец Александр Зверев пропустит US Open.

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