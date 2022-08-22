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Каррера: Федун дал мне сил и смелости сделать скачок как тренеру

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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента московского клуба.
Каррера: Федун дал мне сил и смелости сделать скачок как тренеру
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мои отношения с ним были отличными, у меня никогда не было никаких проблем, на самом деле я всегда буду благодарить его, потому что он дал мне силы и смелость сделать скачок от помощника к тренеру! Я желаю ему всего наилучшего в его будущем», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Напомним, что Федун сложил с себя полномочия президента «Спартака».

Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

22 августа компания ЛУКОЙЛ сообщила, что приобрёла 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на уход Федуна с поста президента «Спартака».

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