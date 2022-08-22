Metaratings: «Зенит» может приобрести защитника «Спартака» Шайхтдинова

Защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов может продолжить карьеру в «Зените».

Футболист проходит медосмотр в петербургском клубе. Если защитник успешно его пройдет, то подпишет контракт с «Зенитом», сообщает Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 25 матчей в Первой лиге и МФЛ и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает защитника в €150 тыс.

Петербургский клуб (14 очков) является лидером РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее «Зенит» поздравил Дзюбу с днём рождения.