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Metaratings: «Зенит» может приобрести защитника «Спартака» Шайхтдинова

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Защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов может продолжить карьеру в «Зените».
Metaratings: «Зенит» может приобрести защитника «Спартака» Шайхтдинова
  • РИА Новости

Футболист проходит медосмотр в петербургском клубе. Если защитник успешно его пройдет, то подпишет контракт с «Зенитом», сообщает Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 25 матчей в Первой лиге и МФЛ и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает защитника в €150 тыс.

Петербургский клуб (14 очков) является лидером РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее «Зенит» поздравил Дзюбу с днём рождения.

 

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