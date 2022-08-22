военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

FussballTransfers: «Лейпциг» может уволить Тедеско с поста главного тренера

Короткая ссылка
Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско может быть уволен в ближайшее время.
FussballTransfers: «Лейпциг» может уволить Тедеско с поста главного тренера
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Руководство клуба недовольно игрой команды в минувшем сезоне и может уволить специалиста, сообщает FussballTransfers.

Уточняется, что Тедеско не покинет клуб до четвертого тура с «Вольфсбургом».

Напомним, что немецкий тренер возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года.

В сезоне-2022/23 клуб располагается на 11-м месте с двумя очками. Лидирует в чемпионате «Бавария» (девять).

Ранее «Бавария» забила «Бохуму» семь безответных мячей в матче Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить