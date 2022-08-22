FussballTransfers: «Лейпциг» может уволить Тедеско с поста главного тренера
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Руководство клуба недовольно игрой команды в минувшем сезоне и может уволить специалиста, сообщает FussballTransfers.
Уточняется, что Тедеско не покинет клуб до четвертого тура с «Вольфсбургом».
Напомним, что немецкий тренер возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года.
В сезоне-2022/23 клуб располагается на 11-м месте с двумя очками. Лидирует в чемпионате «Бавария» (девять).
Ранее «Бавария» забила «Бохуму» семь безответных мячей в матче Бундеслиги.