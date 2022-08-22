FussballTransfers: «Лейпциг» может уволить Тедеско с поста главного тренера

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско может быть уволен в ближайшее время.

Руководство клуба недовольно игрой команды в минувшем сезоне и может уволить специалиста, сообщает FussballTransfers.

Уточняется, что Тедеско не покинет клуб до четвертого тура с «Вольфсбургом».

Напомним, что немецкий тренер возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года.

В сезоне-2022/23 клуб располагается на 11-м месте с двумя очками. Лидирует в чемпионате «Бавария» (девять).

Ранее «Бавария» забила «Бохуму» семь безответных мячей в матче Бундеслиги.