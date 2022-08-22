Камоцци: Федун заслуживает уважения за всё, что сделал для «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об уходе бизнесмена из клуба.

«Леонид Арнольдович заслуживает уважения за всё, что сделал для «Спартака». Он вложил в клуб своё время, деньги и, самое главное, страсть. Уважение и только уважение», — цитирует Камоцци Sport24.

Федун являлся президентом столичного клуба 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

ЛУКОЙЛ сообщил, что приобрёл 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) пожелала успехов Федуну.