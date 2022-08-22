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Главный тренер «Оренбурга» Личка рассказал о целях клуба в сезоне-2022/23 РПЛ

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сообщил о планах клуба в минувшем сезоне чемпионата России.
Главный тренер «Оренбурга» Личка рассказал о целях клуба в сезоне-2022/23 РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы как новички хотим остаться в РПЛ, конечно. Не желаем играть в стыковых матчах. Моё желание — 8—10-е место. Надеемся, что у нас всё получится. Мы очень рады тому, что сейчас играем в высшей лиге», — цитирует Личку «РБ Спорт».

«Краснодар» в шестом туре обыграл «Оренбург». Игра завершилась со счётом 2:0.

«Краснодар» (11 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» (шесть) идёт на 12-й позиции.

В седьмом туре «Оренбург» сыграет на выезде с «Локомотивом», матч пройдёт 28 августа. Начало — в 15:00 мск.

Ранее в «Оренбурге» раскритиковали идею сделать обращение в ЭСК платным.

 

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