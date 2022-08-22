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Россияне заняли первые три места в рейтинге лучших крайних нападающих НХЛ

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Российские хоккеисты заняли первые три места в рейтинге лучших крайних форвардов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россияне заняли первые три места в рейтинге лучших крайних нападающих НХЛ
  • AP

Согласно рейтингу NHL Network, лучшим крайним нападающим признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На втором месте Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а следом за ним Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

11 августа североамериканские болельщики приняли участие в опросе на определение лучших хоккеистов НХЛ, и лучшим из россиян стал нападающий Кучеров, занявший шестое место.

Ранее в подмосковном Красногорске прошёл хоккейный турнир «Кубок Овечкина». 

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