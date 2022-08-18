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В Подмосковье прошёл турнир «Кубок Овечкина»

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В подмосковном Красногорске прошёл хоккейный турнир «Кубок Овечкина». Александр Овечкин поблагодарил власти региона за помощь в его организации и проведении.
В Подмосковье прошёл турнир «Кубок Овечкина»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Для нас самое главное — дети получают удовольствие, родители говорят спасибо. Спасибо Подмосковью и губернатору Андрею Воробьёву за его помощь, совместными усилиями мы сделали турнир. Думаю, он станет ежегодным, каждый год мы пытаемся его улучшить и сделать более красивым», — рассказал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в интервью телеканалу «360».

Он отметил, что турнир помог детям проявить себя на хорошем уровне и увидеть звёзд мирового хоккея — эти моменты, по словам Овечкина, они запомнят на всю жизнь.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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