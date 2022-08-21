«Лидс» разгромил на своём поле «Челси» в матче АПЛ

«Лидс» на своём поле нанёс разгромное поражение лондонскому «Челси» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Элланд Роуд», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Джесси Марша.

Мячи забили Бренден Ааронсон (33-я минута), Родриго (37-я), Джек Харрисон (69-я).

Лондонский клуб после удаления в концовке второго тайма Калиду Кулибали (84-я) доигрывал матч в меньшинстве.

«Челси» (четыре очка) опустился на 12-е место в турнирной таблице. «Лидс» (семь) поднялся на третье.

Ранее в Португалии сообщили, что Криштиану Роналду решил остаться в МЮ из-за перехода Каземиро в команду.