Талалаев: я говорил опытным игрокам «Ахмата» управлять процессом, но ответа не последовало
- РИА Новости
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«Травмы не было. Одна из функций самого опытного игрока команды — управление. Не узнавал свою команду. Я был разочарован и видел, откуда это идёт. Пытался достучаться во время игры. Говорил трём самым опытным игрокам, что должны управлять процессом. Ответа не последовало», — цитирует Талалаева Sport24.
Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:2.
В составе армейцев мячи забили Фёдор Чалов (29-я минута), Кирилл Набабкин (33-я), Хорхе Карраскаль (35-я) и Хесус Медина (78-я). У грозненского клуба отличились Мохамед Конате (40-я) и Бернард Бериша (58-я).
Красно-синие, набрав 13 очков, вырвались на первое место таблицы РПЛ и обошли «Спартак» (13 очков) по дополнительным показателям. «Ахмат» (8 очков) расположился на восьмом месте.
Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру столичного клуба в матче с «Ахматом».