военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Талалаев: я говорил опытным игрокам «Ахмата» управлять процессом, но ответа не последовало

Короткая ссылка
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему принял решение заменить стартового голкипера Гиорги Шелию в перерыве матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Талалаев: я говорил опытным игрокам «Ахмата» управлять процессом, но ответа не последовало
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Травмы не было. Одна из функций самого опытного игрока команды — управление. Не узнавал свою команду. Я был разочарован и видел, откуда это идёт. Пытался достучаться во время игры. Говорил трём самым опытным игрокам, что должны управлять процессом. Ответа не последовало», — цитирует Талалаева Sport24.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:2.

В составе армейцев мячи забили Фёдор Чалов (29-я минута), Кирилл Набабкин (33-я), Хорхе Карраскаль (35-я) и Хесус Медина (78-я). У грозненского клуба отличились Мохамед Конате (40-я) и Бернард Бериша (58-я).

Красно-синие, набрав 13 очков, вырвались на первое место таблицы РПЛ и обошли «Спартак» (13 очков) по дополнительным показателям. «Ахмат» (8 очков) расположился на восьмом месте.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру столичного клуба в матче с «Ахматом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить