Терюшков: делать выводы о работе гендиректора «Химок» преждевременно

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прояснил ситуацию с возможным увольнением генерального директора подмосковной команды Дмитрия Ульянова.

«Давайте ещё два тура проживем. Пока что рано делать какие-то выводы касательно каких-либо увольнений. Безусловно, если команда проигрывает четыре раза подряд, позитивных поводов мало. Придется выслушивать и тренерский штаб, и директора клуба, в чем причина», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, все назначения в «Химках» — это прежде всего ответственность генерального директора.

«Кандидатура Писарева была обсуждена с советом учредителей, но принимает окончательное решение по спортивной части Дмитрий Николаевич», — добавил он.

Накануне Терюшков заявил, что если команда потерпит два поражения подряд, то работа с Писаревым будет краткосрочной.

«Химки» при Писареве потерпели поражение от «Ахмата» (1:3) и «Локомотива» (0:3).

Сергей Юран и «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Писарев.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, сам ли Юран отказался от продолжения работы в подмосковном клубе.