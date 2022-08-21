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Брейдо: повода беспокоиться нет, вероятно, ЦСКА выпишут штраф

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о возможном нарушении регламента армейским клубом.
Брейдо: повода беспокоиться нет, вероятно, ЦСКА выпишут штраф
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Прикрепляю протокол, который уже везде и так фигурирует. Кучаева в заявке нет. В технической зоне находиться нельзя, вероятно, будет штраф. Не более. Так что повода для беспокойств нет. Тем более после такого гола Медины», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

Напомним, что хавбек попал в стартовый состав красно-синих, однако был заменён на полузащитника Ивана Облякова из-за повреждения.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:2.

В составе армейцев мячи забили Фёдор Чалов (29-я минута), Кирилл Набабкин (33-я), Хорхе Карраскаль (35-я) и Хесус Медина (78-я). У грозненского клуба отличились Мохамед Конате (40-я) и Бернард Бериша (58-я).

Ранее Брейдо заявил, что присутствие Кучаева в протоколе на матч с «Ахматом» является технической ошибкой.

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