Натхо считает, что Слуцкий вернёт «Рубин» в РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо оценил перспективы казанского клуба вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Слуцкий обязательно вернёт этот большой клуб в РПЛ. Надеюсь, уже в следующем году. Он отличный тренер, который привык добиваться успехов. И мы уже видим, как команда начала играть в Первой лиге», — цитирует Натхо Sport24.

Казанский клуб одержал победу над «Волгой» в матче шестого тура Первой лиги. Игра прошла на стадионе «Труд» имени Льва Яшина и завершилась со счётом 1:2.

«Рубин» занимает второе место турнирной таблицы Первой лиги, набрав 11 очков. Его опережает КАМАЗ (13 очков). На третьем месте идёт «Алания» с 11 очками.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Дмитрий Тарасов готов вернуться в «Рубин».