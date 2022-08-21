Константин Цзю не согласился с судейским решением в поединке между Усиком и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что не согласен с судейским решением в поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«В целом был хороший поединок. Моё мнение, что бой был равным, никак не 116:112 — это кто-то смотрел другой бой. Я бы дал ничью. Я старался смотреть объективно, закрыв глаза на всё, и судить, как обычно», — цитирует Цзю «Чемпионат».

Поединок прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей. Усик защитил четыре чемпионских титула — по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, добавив к ним вакантный по версии The Ring.

Ранее непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что готов на поединок с Усиком.