Фьюри сообщил о смерти двоюродного брата

Рико Бёртона, двоюродного брата непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, убили ножом.

«Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью ударом ножом в шею. Это уже становится нелепо, что идиоты носят с собой ножи. Это нужно остановить. Жизнь драгоценна, и её можно очень легко отнять в любой момент. Покойся с миром, Рико Бёртон», — написал Фьюри в соцсетях.

Он также отметил, что правительство Великобритании должно ужесточить наказание за нанесение ножевых ранений, потому что в стране не осознают весь ужас проблемы.

Напомним, что на счету британца 33 поединка, из которых 32 победы и одна ничья.

Ранее Фьюри заявил, что готов на поединок с украинцем Александром Усиком.