Цорн рассказал, что Камано не написал бумагу о том, что не уедет из России
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«Он единственный в команде, кто не написал бумагу о том, что не воспользуется правилом ФИФА. Но он и не собирается. Если это будет выгодно клубу — будет продажа. Но моя позиция — Камано нужно остаться», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».
Напомним, что футболист выступает за «Локомотив» с 2020 года. Он провёл за команду 47 матчей в РПЛ и забил восемь мячей.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее Томас Цорн заявил о желании усилить игровые позиции в «Локомотиве».