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Цорн рассказал, что Камано не написал бумагу о том, что не уедет из России

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о ситуации с контрактом нападающего Франсуа Камано.
Цорн рассказал, что Камано не написал бумагу о том, что не уедет из России
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Он единственный в команде, кто не написал бумагу о том, что не воспользуется правилом ФИФА. Но он и не собирается. Если это будет выгодно клубу — будет продажа. Но моя позиция — Камано нужно остаться», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист выступает за «Локомотив» с 2020 года. Он провёл за команду 47 матчей в РПЛ и забил восемь мячей.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Томас Цорн заявил о желании усилить игровые позиции в «Локомотиве».

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