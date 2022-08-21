Цорн рассказал, что Камано не написал бумагу о том, что не уедет из России

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о ситуации с контрактом нападающего Франсуа Камано.

«Он единственный в команде, кто не написал бумагу о том, что не воспользуется правилом ФИФА. Но он и не собирается. Если это будет выгодно клубу — будет продажа. Но моя позиция — Камано нужно остаться», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист выступает за «Локомотив» с 2020 года. Он провёл за команду 47 матчей в РПЛ и забил восемь мячей.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Томас Цорн заявил о желании усилить игровые позиции в «Локомотиве».