Цорн: «Локомотиву» не хватает игрока в центр
- РИА Новости
«Я считаю, что у нас только один левша в команде — это Наир Тикнизян. Поэтому мы смотрим на эту позицию усиление. К тому же мы продали Алексиса Бека-Бека, нам в центр игрока не хватает», — цитирует Цорна РИА Новости.
«Локомотив» (шесть очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. 20 августа железнодорожники в меньшинстве разгромили «Химки» в матче РПЛ. Игра, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счётом 0:3.
Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался об удалении Марка Мампасси в матче шестого тура чемпионата России по футболу с «Химками».