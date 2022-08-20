Цорн: «Локомотиву» не хватает игрока в центр

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил о желании усилить игровые позиции в столичном клубе.

«Я считаю, что у нас только один левша в команде — это Наир Тикнизян. Поэтому мы смотрим на эту позицию усиление. К тому же мы продали Алексиса Бека-Бека, нам в центр игрока не хватает», — цитирует Цорна РИА Новости.

«Локомотив» (шесть очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. 20 августа железнодорожники в меньшинстве разгромили «Химки» в матче РПЛ. Игра, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счётом 0:3.

Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался об удалении Марка Мампасси в матче шестого тура чемпионата России по футболу с «Химками».