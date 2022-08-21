Лещук — об ошибке Умярова: меньше говори и больше играй

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о результативной ошибке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

«Вывод один: меньше говори и больше играй. Почему такой вывод? Это жизненный опыт. Я в очередной раз убедился в этом, но не на себе. В том сезоне у меня в микст-зоне брали интервью, где я сказал, что могу играть в любой команде Премьер-лиги. После этих слов не было ни одной удачной игры», — цитирует Лещука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на 27-й минуте Умяров потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».

Ранее защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о своих словах на поле в адрес Умярова.