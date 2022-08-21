Липинец одержал победу над Фигероа в поединке за пояс WBC Silver

Россиянин Сергей Липинец победил американца Омара Фигероа в поединке за пояс Всемирного боксёрского совета (WBC Silver) в первом полусреднем весе.

Бой состоялся в американском Голливуде и завершился победой российского боксёра техническим нокаутом в восьмом раунде.

На счету 33-летнего Липинца 17 побед, два поражения и одна ничья. В активе американца 28 побед, одна ничья и три поражения.

Ранее чемпион мира в супертяжёлой весовой категории украинец Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и защитил четыре чемпионских титула по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, добавив к ним вакантный по версии The Ring.