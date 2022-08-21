Усман обратился к Эдвардсу после поражения на турнире UFC 278

Американский боец смешанных единоборств Камару Усман обратился к британцу Леону Эдвардсу после поражения в главном поединке турнира UFC 278.

«Чёрт, я просто обожаю этот вид спорта! Всякое случается, но мы идём дальше. Поздравляю, Леон», — написал Усман в социальных сетях.

Поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Арена». Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда и завоевал пояс чемпиона.

Эта победа стала 20-й для Эдвардса при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

Ранее Дана Уайт назвал поединок между Эдвардсом и Усманом одним из самых шокирующих в истории UFC.