Усман обратился к Эдвардсу после поражения на турнире UFC 278
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«Чёрт, я просто обожаю этот вид спорта! Всякое случается, но мы идём дальше. Поздравляю, Леон», — написал Усман в социальных сетях.
Поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Арена». Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда и завоевал пояс чемпиона.
Эта победа стала 20-й для Эдвардса при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.
Ранее Дана Уайт назвал поединок между Эдвардсом и Усманом одним из самых шокирующих в истории UFC.