Салихова после поражения «Спартака» призвала верить в Абаскаля

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на поражение команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги с «Динамо».

«Не нужно ребят ни короновать раньше времени, ни окрашивать трагизмом поражение. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы «Спартака» после поражения от «Динамо».