Зеленов — о травме Мозеса: восстановление проходит хорошо

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о ходе реабилитации травмированного полузащитника Виктора Мозеса.

«Восстановление проходит хорошо, насколько можно говорить на этом начальном этапе. Прошёл операцию, сейчас начал реабилитацию. Всё согласно протоколу. Он часть реабилитации должен провести в клинике, где его оперировали, часть будет здесь», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Мозес получил повреждение ахиллова сухожилия 6 августа в первом тайме матча четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). Защитник из Нигерии 17 августа был успешно прооперирован в Германии.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как восстанавливаются Мозес и Мацей Рыбус.