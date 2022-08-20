На матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» проданы все билеты

Столичное дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт при полном аншлаге.

«Всё! Билетов нет! Ни одного, ни последненького, даже детского билета не осталось. Укомплектовали трибуны на все 100. Ждём невероятную поддержку на трибунах родного стадиона», — сообщает пресс-служба бело-голубых.

Матч «Динамо» — «Спартак» проходит на поле стадиона «ВТБ Арена». Главный арбитр встречи — Павел Кукуян из Сочи.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идёт на шестой строчке.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».