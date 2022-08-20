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На матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» проданы все билеты

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Столичное дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт при полном аншлаге.
На матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» проданы все билеты
  • РИА Новости

«Всё! Билетов нет! Ни одного, ни последненького, даже детского билета не осталось. Укомплектовали трибуны на все 100. Ждём невероятную поддержку на трибунах родного стадиона», — сообщает пресс-служба бело-голубых.

Матч «Динамо» — «Спартак» проходит на поле стадиона «ВТБ Арена». Главный арбитр встречи — Павел Кукуян из Сочи.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идёт на шестой строчке.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».

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