«Спартак» проигрывает «Динамо» с минимальным счётом после первого тайма

«Динамо» принимает «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

После первого тайма бело-голубые ведут со счётом 1:0.

Мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута) после ошибки Наиля Умярова.

Матч «Динамо» — «Спартак» проходит на поле стадиона «ВТБ Арена». Главный арбитр встречи — Павел Кукуян из Сочи.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».