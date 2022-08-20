«Динамо» открыло счёт в матче со «Спартаком»
- Gettyimages.ru
Мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута) после ошибки Наиля Умярова.
Счёт в игре стал 1:0.
Матч «Динамо» — «Спартак» проходит на поле стадиона «ВТБ Арена». Главный арбитр встречи — Павел Кукуян из Сочи.
Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».