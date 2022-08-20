Гончаренко — о последнем месте «Урала»: радует, что снизу нам никто не стучит

Новый главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».

«Радует одно — что хуже некуда и снизу нам никто не стучит. Структурно мы неплохо смотрелись. Настрой был очень хороший, может быть, инертно играли после удаления, игра пошла по другому руслу», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Он подчеркнул, что на данный момент «Урал» должен сделать всё возможное, чтобы оттолкнуться от дна.

«В футболе на первом месте идёт психология, которую нам надо постараться исправить», — добавил Гончаренко.

«Урал» в меньшинстве уступил «Пари НН» в матче РПЛ со счётом 0:1.

Победный мяч забил Иброхимхалил Юлдошев (79-я минута).

«Пари НН» (пять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (одно) располагается на 16-й позиции.

Ранее бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Спартаком» в шестом туре чемпионата России.