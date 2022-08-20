ХК СКА переиграл «Сочи» в товарищеском матче

Хоккейный клуб СКА победил «Сочи» в предсезонном матче.

Игра, которая прошла на стадионе «Галактика», завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе СКА шайбы забросили Захар Бардаков, Кирилл Танков, Артём Фёдоров и Валентин Зыков. У сочинского клуба отличились Василий Глотов, Артём Тянулин и Никита Феоктистов.

«СКА» в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 сыграет домашний матч с «Салаватом Юлаевым».

Ранее «Барыс» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Казахстане.