военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ХК СКА переиграл «Сочи» в товарищеском матче

Короткая ссылка
Хоккейный клуб СКА победил «Сочи» в предсезонном матче.
ХК СКА переиграл «Сочи» в товарищеском матче
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на стадионе «Галактика», завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе СКА шайбы забросили Захар Бардаков, Кирилл Танков, Артём Фёдоров и Валентин Зыков. У сочинского клуба отличились Василий Глотов, Артём Тянулин и Никита Феоктистов.

«СКА» в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 сыграет домашний матч с «Салаватом Юлаевым».

Ранее «Барыс» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Казахстане.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить