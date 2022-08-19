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«Барыс» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Казахстане

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Хоккейный клуб «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» в матче товарищеского турнира в Казахстане.
«Барыс» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Казахстане
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

Игра, которая прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс Арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Андрея Скабелки.

В составе «Барыса» шайбы забросили Динмухамед Кайыржан (34-я минута), Джереми Бракко (35-я) и Энтони Луис (38-я). У магнитогорского клуба отличились Филипп Майе (28-я) и Валерий Орехов (51-я).

«Барыс» набрал пять очков и выиграл Кубок президента Республики Казахстан.

Ранее «Нефтехимик» победил «Автомобилист» на предсезонном турнире в Казахстане.

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