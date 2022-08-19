«Нефтехимик» победил «Автомобилист» на предсезонном турнире в Казахстане

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в хоккейном матче Кубка президента Республики Казахстан.

Игра, которая прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс Арена», завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу нижнекамской команды.

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Ансель Галимов (5-я минута), Вячеслав Лещенко (29-я), Эдуард Гиматов (37-я), Павел Порядкин (буллит). У команды из Екатеринбурга отличились Арсен Хисамутдинов (28-я), Анатолий Голышев (44-я) и Даниил Романцев (56-я).

Ранее в Подмосковье прошёл турнир «Кубок Овечкина».