Хоккеисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче
- РИА Новости
Игра, которая прошла на льду «ВТБ Арены», завершилась со счётом 4:2 в пользу бело-голубых.
В составе «Динамо» дубль оформил Эрик О’Делл. Также по шайбе забросили Якоб Лилья и Никита Буруянов. У «Спартака» дважды отличился Дмитрий Кугрышев.
«Динамо» стартует в КХЛ матчем на своём льду с казанским «Ак Барсом» 3 сентября. «Спартак» за день до этого примет хабаровский «Амур».
Ранее сообщалось, что глава КХЛ выступил против введения Fan ID.