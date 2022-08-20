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Хоккеисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче

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Московское «Динамо» обыграло столичный «Спартак» в товарищеском матче в рамках подготовки к старту в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на льду «ВТБ Арены», завершилась со счётом 4:2 в пользу бело-голубых.

В составе «Динамо» дубль оформил Эрик О’Делл. Также по шайбе забросили Якоб Лилья и Никита Буруянов. У «Спартака» дважды отличился Дмитрий Кугрышев.

«Динамо» стартует в КХЛ матчем на своём льду с казанским «Ак Барсом» 3 сентября. «Спартак» за день до этого примет хабаровский «Амур».

Ранее сообщалось, что глава КХЛ выступил против введения Fan ID.

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