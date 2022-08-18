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Глава КХЛ надеется, что в хоккее не будут вводить Fan ID

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о паспорте болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
Глава КХЛ надеется, что в хоккее не будут вводить Fan ID
  • РИА Новости

«Надеемся, что на хоккее Fan ID не будет», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина, столичным ЦСКА, и финалистом прошлого сезона, магнитогорским «Металлургом», в Москве.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее в ФК «Спартак» заявили, что с ужасом ждут введения Fan ID.



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