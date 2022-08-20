Источник: защитник «Барселоны» Умтити близок к переходу в «Лечче»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в «Лечче» на правах аренды.

Речь идёт об аренде французского футболиста. Переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщается на официальном сайте Джанлуки Ди Марцио.

Уточняется, что каталонский клуб продлил соглашение с Умтити до 2026 года и урезал зарплату футболиста.

Защитник присоединился к «Барселоне» в 2016 году. За это время француз провёл 133 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на защитника дортмундской «Боруссии» Мёнье.