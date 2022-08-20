Mundo Deportivo: «Барселона» нацелилась на защитника дортмундской «Боруссии» Мёнье
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Каталонский клуб рассчитывает подписать контракт с бельгийским футболистом, чтобы укрепить защиту, сообщает Mundo Deportivo.
Уточняется, что футболист выразил желание перейти в «Барселону». Руководство «Боруссии» не планирует продавать защитника.
В сезоне-2021/22 бельгиец провёл за немецкий клуб 26 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложит «Барселоне» €19 млн за Обамеянга.