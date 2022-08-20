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Mundo Deportivo: «Барселона» нацелилась на защитника дортмундской «Боруссии» Мёнье

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Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье может продолжить карьеру в «Барселоне».
Mundo Deportivo: «Барселона» нацелилась на защитника дортмундской «Боруссии» Мёнье
  • Gettyimages.ru

Каталонский клуб рассчитывает подписать контракт с бельгийским футболистом, чтобы укрепить защиту, сообщает Mundo Deportivo.

Уточняется, что футболист выразил желание перейти в «Барселону». Руководство «Боруссии» не планирует продавать защитника.

В сезоне-2021/22 бельгиец провёл за немецкий клуб 26 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложит «Барселоне» €19 млн за Обамеянга.

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