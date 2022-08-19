Sport.es: «Челси» предложит «Барселоне» €19 млн за Обамеянга
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«Челси» в ближайшее время может сделать «Барселоне» предложение по переходу нападающего, сообщает Sport.es.
Уточняется, что предложение может составить €19 млн + €5 млн в виде бонусов. При этом оклад форварда по условиям личного контракта вырастет почти в два раза.
Обамеянг присоединился к «Барселоне» в 2021 году. Габонец провёл за каталонский клуб 24 матча, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что МЮ предложил Каземиро пятилетний контракт с зарплатой €18 млн в год.