Sport.es: «Челси» предложит «Барселоне» €19 млн за Обамеянга

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Челси».

«Челси» в ближайшее время может сделать «Барселоне» предложение по переходу нападающего, сообщает Sport.es.

Уточняется, что предложение может составить €19 млн + €5 млн в виде бонусов. При этом оклад форварда по условиям личного контракта вырастет почти в два раза.

Обамеянг присоединился к «Барселоне» в 2021 году. Габонец провёл за каталонский клуб 24 матча, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что МЮ предложил Каземиро пятилетний контракт с зарплатой €18 млн в год.