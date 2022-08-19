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Sport.es: «Челси» предложит «Барселоне» €19 млн за Обамеянга

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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Челси».
Sport.es: «Челси» предложит «Барселоне» €19 млн за Обамеянга
  • globallookpress.com
  • © Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency

«Челси» в ближайшее время может сделать «Барселоне» предложение по переходу нападающего, сообщает Sport.es.

Уточняется, что предложение может составить €19 млн + €5 млн в виде бонусов. При этом оклад форварда по условиям личного контракта вырастет почти в два раза.

Обамеянг присоединился к «Барселоне» в 2021 году. Габонец провёл за каталонский клуб 24 матча, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что МЮ предложил Каземиро пятилетний контракт с зарплатой €18 млн в год.

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