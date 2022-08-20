Агент Азмуна: Сердар счастлив в «Байере», верит в клуб и в главного тренера

Футбольный агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал, как обстоят дела у футболиста в леверкузенском клубе.

«В Германии у Сердара всё хорошо. Он счастлив в «Байере» и желает добиваться множества целей с этим клубом», — цитирует Хагитали Sport24.

По его словам, нет ничего страшного, что форвард получает мало игрового времени.

«Он верит в клуб и в главного тренера. «Байер» — это семья, в которой верят друг в друга», — заключил Хагитали.

Напомним, что иранский футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкий клуб Азмун провёл 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее бывшая девушка Азмуна Алия рассказала о судебных тяжбах с футболистом по поводу взыскания алиментов.