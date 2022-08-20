Агент Азмуна: Сердар счастлив в «Байере», верит в клуб и в главного тренера
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«В Германии у Сердара всё хорошо. Он счастлив в «Байере» и желает добиваться множества целей с этим клубом», — цитирует Хагитали Sport24.
По его словам, нет ничего страшного, что форвард получает мало игрового времени.
«Он верит в клуб и в главного тренера. «Байер» — это семья, в которой верят друг в друга», — заключил Хагитали.
Напомним, что иранский футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкий клуб Азмун провёл 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Ранее бывшая девушка Азмуна Алия рассказала о судебных тяжбах с футболистом по поводу взыскания алиментов.