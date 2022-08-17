военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-девушка Азмуна: лошади у него живут в роскоши, а родную дочь он кормить отказывается

Короткая ссылка
Бывшая девушка иранского форварда санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна Алия рассказала о судебных тяжбах с футболистом по поводу взыскания алиментов.
Экс-девушка Азмуна: лошади у него живут в роскоши, а родную дочь он кормить отказывается
  • Gettyimages.ru

«После вынесения решения Приморским районным судом в мою пользу, с июля этого года, Сердар вообще прекратил присылать алименты для дочери. Сейчас живём на государственное пособие», — цитирует девушку «Спорт-Экспресс».

По её словам, Азмун готов помогать всем напоказ, особенно если рядом есть камеры и журналисты, однако сейчас он оставил семью без денег и делает вид, что эта ситуация его не касается.

«Не знаю, что у Сердара в голове. Как в его сознании укладывается то, что больше 50 лошадей у него живут в роскоши, а родную дочь он даже кормить отказывается?» — добавила Алия.

В октябре 2021 года Алия подала в суд иск об установлении отцовства и выплате алиментов. Она и футболист познакомились в 2018 году во время выступления спортсмена за казанский «Рубин» и были в отношениях до 2020-го. При этом агент Азмуна изначально опровергал отцовство своего клиента, хотя в СМИ появлялась информация, что тот ежемесячно переводил девушке 12 тыс. рублей на содержание ребёнка, чего было недостаточно.

Ранее Азмун, который сейчас играет за леверкузенский «Байер», сообщил, что не видит себя в российском клубе в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить