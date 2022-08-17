Экс-девушка Азмуна: лошади у него живут в роскоши, а родную дочь он кормить отказывается

Бывшая девушка иранского форварда санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна Алия рассказала о судебных тяжбах с футболистом по поводу взыскания алиментов.

«После вынесения решения Приморским районным судом в мою пользу, с июля этого года, Сердар вообще прекратил присылать алименты для дочери. Сейчас живём на государственное пособие», — цитирует девушку «Спорт-Экспресс».

По её словам, Азмун готов помогать всем напоказ, особенно если рядом есть камеры и журналисты, однако сейчас он оставил семью без денег и делает вид, что эта ситуация его не касается.

«Не знаю, что у Сердара в голове. Как в его сознании укладывается то, что больше 50 лошадей у него живут в роскоши, а родную дочь он даже кормить отказывается?» — добавила Алия.

В октябре 2021 года Алия подала в суд иск об установлении отцовства и выплате алиментов. Она и футболист познакомились в 2018 году во время выступления спортсмена за казанский «Рубин» и были в отношениях до 2020-го. При этом агент Азмуна изначально опровергал отцовство своего клиента, хотя в СМИ появлялась информация, что тот ежемесячно переводил девушке 12 тыс. рублей на содержание ребёнка, чего было недостаточно.

Ранее Азмун, который сейчас играет за леверкузенский «Байер», сообщил, что не видит себя в российском клубе в ближайшее время.