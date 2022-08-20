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Масалитин: Промес и Соболев — лучшая атакующая связка в чемпионате России

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Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Масалитин назвал самый эффективный атакующий дуэт в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Масалитин: Промес и Соболев — лучшая атакующая связка в чемпионате России
  • Gettyimages.ru

«Спартак» здорово прессингует в первые 20 минут матча. Если в этом отрезке команде удаётся забить, дальше она играет на контратаках. В такой игре здорово проявляют себя Квинси Промес и Александр Соболев — лучшая связка в нашем чемпионате», — цитирует Масалитина «Матч ТВ».

По его мнению, изменения в тренерском штабе пошли на пользу красно-белым: команда нашла свою игру, которая приносит результат и удовлетворение.

Промес забил со старта чемпионата шесть мячей и сделал две результативные передачи. На счету Соболева один гол и три голевых паса.

«Спартак» в матче шестого тура РПЛ сыграет с «Динамо» 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Красно-белые (13 очков) лидируют в турнирной таблице. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к бывшему защитнику «Марселя» Гонсалесу.

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