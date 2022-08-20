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Дмитриева оценила выход Медведева в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати

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Многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала выход российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.
Дмитриева оценила выход Медведева в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати
  • AP

«У Дани пока всё идёт хорошо. Фритц — очень опасный соперник, который совершил рывок в этом году. Я ждала тяжелого матча для Медведева. Тай-брейк первого сета был решающим моментом. Пока у Медведева всё идёт как надо», — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

По её словам, матч со Стефаносом Циципасом будет любопытным, так как у теннисистов принципиальное противостояние. Она также подчеркнула, что грек не мог вернуться к своему уровню после травмы.

«Для обоих это серьёзная проверка», — заключила Дмитриева.

Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати. 26-летний российский теннисист переиграл Фритца в двух сетах со счётом 7:6, 6:3.

Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Джон Иснер (США).

Призовой фонд турнира составляет более $6 млн.

Ранее Медведев прокомментировал результат четвертьфинального матча с Фритцем на турнире в Цинциннати.

 

 

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