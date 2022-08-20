Дмитриева оценила выход Медведева в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати
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«У Дани пока всё идёт хорошо. Фритц — очень опасный соперник, который совершил рывок в этом году. Я ждала тяжелого матча для Медведева. Тай-брейк первого сета был решающим моментом. Пока у Медведева всё идёт как надо», — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».
По её словам, матч со Стефаносом Циципасом будет любопытным, так как у теннисистов принципиальное противостояние. Она также подчеркнула, что грек не мог вернуться к своему уровню после травмы.
«Для обоих это серьёзная проверка», — заключила Дмитриева.
Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати. 26-летний российский теннисист переиграл Фритца в двух сетах со счётом 7:6, 6:3.
Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Джон Иснер (США).
Призовой фонд турнира составляет более $6 млн.
Ранее Медведев прокомментировал результат четвертьфинального матча с Фритцем на турнире в Цинциннати.