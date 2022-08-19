Медведев: ожидал упорного матча с Фритцем в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал результат четвертьфинального матча с американцем Тейлором Фритцем на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати (США).

«Я знал, что матч будет упорным. В первом сете Тейлор действовал намного лучше, у него было больше шансов на моей подаче. Но мне удалось остаться в игре, и это помогло мне выиграть матч», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

Первая ракетка мирового рейтинга также дал понять, что ему всегда нравилось играть на быстрых кортах Цинциннати. Медведев считает, что игра на покрытии хард придаёт зрелищности.

«Быстрые мячи — это здорово. Игра с хорошо подающими теннисистами получается гораздо интереснее», — пояснил он.

Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати. 26-летний российский теннисист переиграл Фритца в двух сетах со счётом 7:6, 6:3.

Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Джон Иснер (США).

Призовой фонд турнира составляет более $6 млн.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Медведев находится в неплохой форме на турнире в Цинциннати.