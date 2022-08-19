Ольховский считает, что теннисист Медведев находится в хорошей форме
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«Медведеву нужно было выиграть, он тянет всё, играет достаточно уверенно, практически не ошибается. Матч был интересный, на мой взгляд, Шаповалов пытался пробить Даниила, Даниил терпел, сам атаковал. Он сейчас в неплохой форме», — цитирует Ольховского ТАСС.
В матче третьего круга российский теннисист встречался с канадцем Денисом Шаповаловым. Матч завершился со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.
Таким образом, в четвертьфинале Медведев встретится с американцем Тейлором Фритцем.
Призовой фонд турнира составляет $6,3 млн.
Ранее Медведев рассказал, за счёт чего смог одержать победу над Шаповаловым.