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Ольховский считает, что теннисист Медведев находится в хорошей форме

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев показывает хорошую игру и находится в неплохой форме на турнире в Цинциннати.
Ольховский считает, что теннисист Медведев находится в хорошей форме
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Медведеву нужно было выиграть, он тянет всё, играет достаточно уверенно, практически не ошибается. Матч был интересный, на мой взгляд, Шаповалов пытался пробить Даниила, Даниил терпел, сам атаковал. Он сейчас в неплохой форме», — цитирует Ольховского ТАСС.

В матче третьего круга российский теннисист встречался с канадцем Денисом Шаповаловым. Матч завершился со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

Таким образом, в четвертьфинале Медведев встретится с американцем Тейлором Фритцем.

Призовой фонд турнира составляет $6,3 млн.

Ранее Медведев рассказал, за счёт чего смог одержать победу над Шаповаловым.

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