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Медведев рассказал, за счёт чего смог одержать победу над Шаповаловым

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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

«Моя цель состояла в том, чтобы оставаться в игре в каждом розыгрыше и стараться давить на него при первой же возможности. Но было много моментов, когда я просто бежал по задней линии, стараясь отбивать его удары. В целом я доволен уровнем», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Следующим соперником россиянина станет американец Тейлор Фритц. Матч состоится 19 августа.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Шаповалова со счётом 7:5, 7:5 и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс».

 

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