Опубликовано видео проводов фанатами «Спартака» на столичное дерби с «Динамо»
- РИА Новости
Фанаты провели акцию возле домашней арены десятикратных чемпионов России. Поклонники «Спартака» распевали традиционные кричалки под бой барабанов.
Напомним, что активные фанаты красно-белых бойкотируют матчи из-за введения паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.
Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к бывшему защитнику «Марселя» Гонсалесу.