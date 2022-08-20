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Плющенко считает, что фигурист Автушенко не справился с волнением на юниорских прокатах

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал мнение, что фигурист Максим Автушенко из академии «Ангелы Плющенко» не сумел справиться с поставленной задачей на прокатах из-за волнения.
Плющенко считает, что фигурист Автушенко не справился с волнением на юниорских прокатах
  • РИА Новости

«К сожалению, он не справился с поставленной задачей. Сделал шикарнейший прокат в академии с двумя четверными, двумя тройными акселями, чисто откатал короткую», — цитирует Плющенко ТАСС.

Он также подчеркнул, что фигурист первый раз находился на базе в Новогорске и чувствовал волнение. По его словам, Автушенко потянул плечо, но спортсмен справится.

19 августа Автушенко травмировал плечо на юниорских прокатах в Новогорске.

Ранее Плющенко заявил, что будет рад ежедневным визитам Тарасовой в свою академию.

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