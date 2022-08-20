Плющенко считает, что фигурист Автушенко не справился с волнением на юниорских прокатах
- РИА Новости
«К сожалению, он не справился с поставленной задачей. Сделал шикарнейший прокат в академии с двумя четверными, двумя тройными акселями, чисто откатал короткую», — цитирует Плющенко ТАСС.
Он также подчеркнул, что фигурист первый раз находился на базе в Новогорске и чувствовал волнение. По его словам, Автушенко потянул плечо, но спортсмен справится.
19 августа Автушенко травмировал плечо на юниорских прокатах в Новогорске.
Ранее Плющенко заявил, что будет рад ежедневным визитам Тарасовой в свою академию.