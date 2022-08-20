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Ломбертс объяснил, почему не примет участия в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»

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Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что не примет участия в матче ветеранов между петербургской командой и московским «Спартаком» из-за плотного графика бельгийского «Гента», в котором он работает помощником главного тренера.
Ломбертс объяснил, почему не примет участия в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»
  • РИА Новости

«Смогу ли я посетить матч ветеранов «Спартака» и «Зенита»? Нет. Потому что мы играем в Лиге Европы, затем мы играем в чемпионате Бельгии. К сожалению, я не могу путешествовать», — приводит слова Ломбертса ТАСС.

Он также подчеркнул, что в клубе не дали разрешения уехать. По его словам, «Гент» ожидают важные игры с «Антверпеном» и «Андерлехтом».

Ответный Матч легенд «Спартак» — «Зенит» пройдёт 2 сентября в Москве. Он будет приурочен к игре восьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит» (4 сентября).

Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков (на 25-й минуте) и Александр Кержаков (на 50-й минуте). Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Ранее бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил шансы московской команды в матче ветеранов с санкт-петербургским «Зенитом».

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