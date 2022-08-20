военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент нападающего «Коринтианс» Даво отреагировал на информацию об интересе ЦСКА

Короткая ссылка
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Коринтианс» Матеуса Даво, прокомментировал информацию о сумме, предложенной московским ЦСКА бразильскому клубу за трансфер футболиста.

«ЦСКА предложил €5 млн? Это ложь. Мы не получали никаких предложений из России по Матеусу Даво, тем более от ЦСКА», — цитирует Гарсию «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 футболист выступал за «Баию» на правах аренды. Он провёл за бразильский клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

ЦСКА (десять очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» (13 очков) лидирует в РПЛ.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе Владимира Федотова в качестве наставника армейской команды в сезоне-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить