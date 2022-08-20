Агент нападающего «Коринтианс» Даво отреагировал на информацию об интересе ЦСКА

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Коринтианс» Матеуса Даво, прокомментировал информацию о сумме, предложенной московским ЦСКА бразильскому клубу за трансфер футболиста.

«ЦСКА предложил €5 млн? Это ложь. Мы не получали никаких предложений из России по Матеусу Даво, тем более от ЦСКА», — цитирует Гарсию «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 футболист выступал за «Баию» на правах аренды. Он провёл за бразильский клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

ЦСКА (десять очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» (13 очков) лидирует в РПЛ.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе Владимира Федотова в качестве наставника армейской команды в сезоне-2022/23.