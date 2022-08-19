Газзаев — о работе Федотова в ЦСКА: оценю после десятого тура

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе Владимира Федотова в качестве наставника армейской команды в сезоне-2022/23.

«Есть аргументы, которые надо раскрыть. Чтобы говорить о том, насколько стабильно команда показывает свою игру, должно пройти как минимум десять туров. Потом уже можно будет сказать, чего не хватает и какая перспектива у ЦСКА», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он признался, что также пока не видит оригинального футбола в исполнении ЦСКА.

«У любого тренера свои взгляды на футбол. Сегодня говорить о совершенной игре ЦСКА сложно», — добавил Газзаев.

Столичная команда в матче шестого тура примет на своём поле грозненский «Ахмат» 21 августа. Начало — в 15:00 мск.

ЦСКА (десять очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» (восемь очков) идёт на восьмой позиции.

Ранее агент защитника Виллиана Роши подтвердил интерес со стороны ЦСКА.